◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月14日サンマリン宮崎）【侍の国宝】「芸道」ならぬ「野球道」を生きるスタッフが日本代表にいる。侍戦士を陰で支える世界でただ一人の存在は、まさに「侍の国宝」だ。連載第1回は09年、23年に続き今大会もチーム同行アナリストを務める星川太輔氏（49）。大きく進化したデータ分析の取り組みに迫った。（取材・柳原直之）星川さんには忘れられない光景がある。前回大会の宮崎合宿初日