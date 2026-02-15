◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月14日サンマリン宮崎）侍ジャパンのアドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手（39）が14日、宮崎事前合宿初日から精力的な動きを見せた。捕手陣にはピッチクロック対策を助言し、ブルペン入りした松本裕樹投手（29）、北山亘基投手（26）にもアドバイス。世界一に貢献した前回大会や日米での豊富な経験を基に、24日の合宿最終日までの「ダルビッシュ塾」で侍を後押しする。共