広島の小園は松井秀喜氏との初対面に「でかいな…と思いました。僕は、ホームラン打者ではないので何も聞けないです。お話しできるだけでうれしいです」と感激した。野手では森下と並んで最年少。松井氏だけでなく同僚の先輩たちとも積極的に交流し「凄いメンバーなので、やばいな…と思っています。状態を上げていけるようにやっていきます」と緊張感を漂わせた。