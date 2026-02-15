「練習試合、ＤｅＮＡ２−９ロッテ」（１４日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）新天地でいきなりアピールした。阪神から現役ドラフトで加入したロッテ・井上広大外野手（２４）が、初実戦で２安打１打点。「ヒットが出るのはいいことだと思いますし、いい形で打てている」と笑顔を見せた。二回は藤浪との対決。特に意識はなかったです」と明かし、その初球を中前にはじき返した。「緊張しいなので、空振りでもいいやって