メジャー通の阪神・坂本は、松井氏に外国人打者の特徴を“取材”した。フリー打撃前にケージ裏で数分間の会話を交わし、「（声をかけてもらって）いい話が聞けました。試合で使える引き出しが増えた。実際に使って試合で抑えられたら」とうなずいた。また、練習前には、中村悠、若月、村田バッテリーコーチとともにアドバイザーを務めるダルビッシュを囲み、サイン伝達機器「ピッチコム」について意見交換し、対策も進めた。