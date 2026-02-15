◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月14日サンマリン宮崎）DeNAの牧が憧れの松井氏の指導に感激した。小学生時代に長野県の実家から車で石川県の「松井秀喜ベースボールミュージアム」を訪れたことを本人に伝えると「わざわざありがとう。光栄です」と言われた。初対面の松井氏に「緊張した」と言うが「（当時は）プロ野球選手って凄いなと思った。打席での考えや、足のつき方を教えていただいた」とうれしそうだった。