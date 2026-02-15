タレントの平愛梨（４１）が１４日、都内で行われた映画「ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（２７日公開）の完成披露試写会にお笑いコンビ・アルコ＆ピースと出席した。ゲスト声優も務めた平は「パパにも報告したら『何役？ドラえもん？のび太？』って。夫が動揺するほど（家族）みんなで大喜びでした」と夫でサッカーＪ１・ＦＣ東京の長友佑都選手とのやりとりを明かした。壇上には主要キャラクターが集結。バレンタイ