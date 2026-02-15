◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月14日サンマリン宮崎）松井秀喜氏は背中に「JAPAN」と書かれた選手と同じジャンパーを着てグラウンドへ。左肩に「MATSUI」と刺しゅうされ「わざわざ用意してくださって恐縮している」と笑顔を見せた。星稜（石川）時代に高校日本代表入りも、プロ入り後は日の丸を背負う機会はなく「私にとって初めての経験、初めての場所。（高校時代の）気持ちがよみがえった。光栄でした」と話した。