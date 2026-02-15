◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月14日サンマリン宮崎）ヤクルトの中村悠が球場内に設置されたリカバリールームを利用した。昨年から侍ジャパンのオフィシャルパートナーを務める「TENTIAL」が準備したもので、練習後にベッドチェアを使って約10分ほど「仮眠しました。（部屋は）凄いですね」と効果的に疲労を回復させた。前回大会に続くWBC出場に「改めて日の丸のユニホームに袖を通すと気が引き締まる思い。世界一