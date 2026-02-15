巨人は15日に広島と今季初の対外試合となる練習試合に挑む。“開幕投手”を託されたドラフト1位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は「期待してもらっているので、そういうのにはしっかり応えられるようなピッチングをしたいなと思っています」と静かに闘志を燃やした。この日はブルペンなどで入念に調整。練習後は10分以上もサインに応じて沖縄のファンを盛り上げた。相手となるのは広島。広島出身でもある竹丸だが「いや、でも