物価高に苦しむ人たちがいる一方、販売されずに廃棄される食品は少なくない。こうした食品を事業者から寄付してもらい、困窮者の支援につなげる仕組みを整えたい。食品事業者の製造工程で発生する規格外品など、まだ食べられる食品が廃棄される「食品ロス」は、年間２００万トンを超える。こうした食品を事業者から譲り受け、生活困窮者らに無償で提供しているのがフードバンクだ。全国に約３００の団体がある。２０２５年