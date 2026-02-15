政府・自民党は、防衛装備移転３原則の運用指針見直しを巡り、輸出可能な装備品を拡大した上で、殺傷能力の程度に応じた歯止め策を講じる方向で検討に入った。ミサイルなど殺傷能力の高い兵器は、首相や関係閣僚が出席する国家安全保障会議（ＮＳＣ）で輸出の可否を判断する方針だ。国際的な紛争を助長するリスクを防ぎ、輸出拡大に厳格な手続きを設けて国民の理解を得る狙いがある。複数の政府・自民党関係者が明らかにした。