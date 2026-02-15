◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月14日サンマリン宮崎）阪神・石井の辞退に伴い前日、緊急招集となった西武の隅田は、ユニホームが間に合わず能見投手コーチのユニホームで参加した。西武のキャンプ休養日だった13日はゴルフ中に連絡を受けたと笑い「開幕に向けて合わせていたが体は切れている。一日も早くアジャストして起用のイメージに応えたい」と意欲。第2先発を含めた救援で期待されている。