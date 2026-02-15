阪神と巨人の新旧セ界キングが夢の合体！3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を目指す侍ジャパンの事前合宿が14日、宮崎市のサンマリン宮崎でスタートした。WBC初出場となる佐藤輝明内野手（26）は、激励に訪れた元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51）と初対面。約5分間言葉を交わした上でフリー打撃に臨んだ昨季のセ界2冠王は、その打棒を目の当たりにした日米通算507本塁打の「ゴジラ」からの賛辞に背