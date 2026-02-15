プロレスラーの本間朋晃（４９）が、振り込め詐欺被害からの?紅生姜問題?でプチ炎上という受難続きの日々を送っている。災難が降りかかったのは１２日のことだった。本間は牛丼チェーン店・吉野家の牛丼を訪れると自身のＸ（旧ツイッター）に「ランチは吉野家の超特盛」と記し、紅生姜をたっぷり上に乗せた牛丼の写真を公開した。しかし、この投稿に対して紅生姜を「入れすぎ」といった指摘が相次ぎ、まさかのプチ炎上状態に