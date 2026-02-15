阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６７）が１４日に宜野座キャンプ第一弾視察を終え、報道陣の取材に応対。?無双右腕?が開幕絶望的となった中で、チームのリリーフ右腕不足を嘆いた。チームに激震が走ったのは１１日の紅白戦。石井大智投手（２８）が左アキレス腱を損傷し、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場の夢が断たれただけでなく、今季のブルペン構想にも大きな穴が空いた。「こんなん、予測できないことや