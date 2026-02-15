井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンが、今春３月に開催される第６回ＷＢＣへ向けた宮崎事前合宿を１４日からスタート。初日の練習終了後、報道陣の取材に応じた指揮官は本大会での投手運用構想の一端を明かした。ＷＢＣのルール上、登板する投手には「１次ラウンドは６５球まで」「準々決勝は８０球まで」「準決勝以降は９５球まで」という球数制限が設定されている。さらに、１試合で５０球以上を投げた投手は中４日以上の