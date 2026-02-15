ミラノ・コルティナ五輪の選手村でコンドームが不足する危機的状況に陥っている問題で、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が会見で初めて公式見解を説明した。五輪では感染症のまん延を予防する目的もあり、毎回大量のコンドームを選手村で無料配布している。これには啓発活動の意味合いもあり、ＩＯＣも重要な施策として継続させてきている。しかし、今大会は大きな異変が起きた。開催国のイタリア紙「ラ・スタンパ」が、今