ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。今大会は個人ノーマルヒル（NH）、混合団体の銅メダルに続き、3つ目のメダルになった。競技後の飾らない第一声が、視聴者の間で話題となった。ジャンプ会場、プレダッツォの夜空に二階堂が舞った。1回目に140メートルのビッグジャンプ。ガッツポ