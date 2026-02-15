ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題して、各競技の新人を随時紹介する。Ｃ大阪のＦＷ金本毅騎（うぃぎ、２１）は、Ｕ―１８時代にトップチーム昇格を逃したものの、阪南大で実力を上げて古巣からのオファーを勝ち取った。大学サッカーは３年生の昨季で終え、特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」からプロの世界に挑む。一度は逃したＣ大阪でのプロ入りの夢をかなえ、金本はトップチームの練習に食らいついて