岡田彰布オーナー付顧問は１４日、左アキレス腱（けん）損傷で離脱した石井の代役を「出てこささなあかん」と首脳陣にメッセージを送った。昨季５０戦連続無失点のＮＰＢ新記録を樹立したセットアッパーの大けがは「大きすぎるわな」と分析し、台頭してきそうな右のリリーフ投手も「もうひとつやなあ」とこぼした。簡単に穴は埋まらないが「他でカバーするしかない」と新外国人ら新たな戦力に期待した。