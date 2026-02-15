オリックス・井上亮（まこと）オーナー（７３）＝本社取締役兼代表執行役会長＝が１４日、覇権奪回への大号令をかけた。この日限りで宮崎キャンプを訪れ、午前９時４５分にＡ、Ｂ班の全員がつくった円陣で訓示。馬殿（ばでん）太郎球団社長（５９）、高橋英丈グループＣＥＯ（５５）も見守る中で「優勝したら、大盤振る舞いします！」と“ご褒美”を約束した。井上オーナーがオリックスナインに「覇権奪回の大号令」をかけた。