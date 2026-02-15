歌手の小林幸子（７２）が１４日、京都・舞鶴市総合文化会館で行われた海上自衛隊舞鶴音楽隊の新編５０周年記念演奏会にサプライズ出演し、ヒット曲「おもいで酒」や「千本桜」を熱唱した。戦後８０年、同隊の新編５０周年という二重の節目にあたり、小林側が二つ返事で出演を快諾した。舞鶴音楽隊は１９５５年９月に発足し、７６年に舞鶴地方総監の直轄部隊となった。全国６か所で編成される海自音楽隊の中で唯一、日本海側を