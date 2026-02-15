◆ミラノ・コルティナ五輪今大会は全１４の競技施設のうち、１３施設が既存施設または仮設施設のものとなっている。コスト削減や環境負荷への配慮からなされているものだ。その反面で会場間のシャトルバスや、メインプレスセンターからの直通バスなどは出ていない。大会関係者はメトロが無料で利用できるが、基本、駅からは遠い会場が多い。今大会のスピードスケートの会場は複数の展示場が並ぶエリアの一番奥。駅を降りてから