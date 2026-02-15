歌手で俳優の中島健人が主演するＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（４月２８日スタート、火曜・後１０時）に、女優の田中麗奈、俳優の鈴木福、柄本明、舘ひろしらが出演することが１５日、発表された。町田そのこさんの同名小説が原作。福岡・北九州市の門司港のコンビニを舞台に、超イケメン店長・志波（中島）や訳ありの客、店員たちによるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。田中