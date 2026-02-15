■ミラノ・コルティナオリンピック™スキー ジャンプ 男子ラージヒル（日本時間15日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スキージャンプの男子ラージヒルが日本時間15日に行われ、二階堂蓮（24、日本ビール）が銀メダルを獲得。初出場の二階堂はノーマルヒル銅、混合団体銅に続いて今大会3つ目のメダルを手にし