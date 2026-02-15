スケルトン女子で初優勝したヤニネ・フロク＝14日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）14日のスケルトン女子3、4回戦はフロク（オーストリア）が合計3分49秒02で初優勝した。日本勢は出場していない。（共同）