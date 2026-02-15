歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00）が4月28日に放送スタートすることが明らかになった。加えて本作のキービジュアル、個性豊かなキャスト陣が解禁となった。【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長とワイルドな謎の男の気になる２人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決。 現代の人