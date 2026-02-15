歌手の小林幸子（72）が14日、京都・舞鶴市総合文化会館で行われた海上自衛隊・舞鶴音楽隊の新編50周年記念演奏会にサプライズ出演し、ヒット曲の「おもいで酒」と「千本桜」を熱唱した。【写真】1ヶ月の長期休暇明け…小林幸子が舞鶴で「おもいで酒」「千本桜」熱唱舞鶴音楽隊は1955年9月1日に発足し、76年に舞鶴地方総監の直轄部隊となった。海上自衛隊音楽隊の中でも舞鶴音楽隊は唯一、日本海側を拠点にしており、活動範囲