◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）初出場の二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。雨の中、１本目に１４０メートルの大ジャンプでトップに立っていたが、２回目で１３６・５メートルにとどまり、２本目１４０メートル超えで金メダルを獲得したＤ・プレブツに届かなかった。◆二階堂蓮という男▼生まれ２００１年５月２４日。北海道・江別市