ヘントに所属する伊藤敦樹が、14日に行われたジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第25節シャルルロワ戦で、今季4点目を記録した。ヘントは前節終了時点で9勝6分9敗の勝ち点「33」を記録しており、チャンピオンズ・プレーオフ出場圏内の6位につけていた。今節を既に消化したヘンクが勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の暫定順位では7位に落ちている。残り6試合のレギュラーシーズンで可能な限り多くの勝ち点を獲得し、