アリゾナ州グレンデールでライブBPを行ったドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組のキャンプ2日目を迎え、実戦形式の打撃練習「ライブBP」を行った。山本由伸投手が真後ろでチェック。「あんなに近くで見たのは初めてかな。分からないですけど、今までで一番近くで見られたので、構えもしっかりかっこいいと思ってました。すごいなと思いました」と語った。右肘の