「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）２２年北京五輪ラージヒル銀メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝は、２回目で１３８・５メートルのビッグジャンプ。こん身のガッツポーズを作ったが、メダル獲得はならなかった。２本トータルで６位だった。１回目は１３１メートルで飛型点と合わせて１１位。同じ日本の二階堂蓮がビッグジャンプ