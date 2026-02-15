◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは４戦目で同１０位の米国と対戦。前半の第５エンド（Ｅ）を終わって、３−３の同点で５分間の休憩。「もぐもぐタイム」に入った。開幕のスウェーデン戦、続くデンマーク戦でもフルーツが中心だったフォルティウス。米国戦も、２人目に投げるセカンドの小谷