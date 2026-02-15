俳優の柳葉敏郎（65）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。現在は秋田に在住しているが、家族が秋田に馴染んだきっかけを明かした。柳葉は2006年に故郷である秋田に移住。「家族が一緒にいてくれているのが大きいですよね。東京に骨を埋める気はなかったので、家族持ったら秋田戻ろうと」思っていたという。MCの明石家さんまが「奥さんも賛成？」と聞くと「って話をして