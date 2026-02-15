きょう未明、西東京市保谷町で2階建て飲食店兼住宅など2棟を焼く火事があり、火元となった建物から男性の遺体が見つかりました。午前1時半ごろ、西東京市保谷町で近隣住民から「ガスが爆発した」と110番通報がありました。警察と消防によりますと、2階建て飲食店兼住宅で火事があり、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、火元の建物が半分ほど焼けたほか、隣接する2階建ての建物の2階の一部が焼けたということです。また