セリエA 25/26の第25節 ラツィオとアタランタの試合が、2月15日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ラツィオはタイアニ・ノスリン（FW）、ダニエル・マルディーニ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）、ラザール・サマルジッチ（MF）らが先発に名を連ね