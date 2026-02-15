プロ・リーグ 25/26の第25節 シャルルロワとヘントの試合が、2月15日02:15にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。 シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、橋岡 大樹（DF）、モモドゥ・ソンコ（FW）らが先発に名を連ねた