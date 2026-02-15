ブンデスリーガ 25/26の第22節 シュツットガルトとケルンの試合が、2月15日02:30にMHPアレーナにて行われた。 シュツットガルトはエルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）、デニス・ウンダブ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはマリウス・ビュルター（FW）、ラグナル・アヘ（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。