J2新潟は15日に開幕2連勝を懸けて敵地で徳島と対戦する。14日は2次キャンプを行っている宮崎市内で最終調整を行った。開幕戦に続いて3トップの中央を担うことが濃厚なFW若月大和（24）が狙うのは今季初ゴール。プレスのスイッチ役もこなしながら、相手の最終ラインの裏に抜け出す得意のプレーでネットを揺らすイメージを膨らませている。14日の練習後。オンライン取材に応じた際の眼光は鋭かった。開幕戦の悔しさをぶつけ、次