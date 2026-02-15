静岡競輪の開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」は14日の10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう15日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。地元エースの深谷の静岡記念連覇に期待する。ライン構成は深谷―渡辺の地元勢、吉田―恩田の関東勢、新田―佐藤の福島勢、石塚―椎木尾の和歌山勢、単騎浅井の細切れ戦。踏める距離が長い深谷が地元記念を勝てる位置から踏み込んで首位へ。好調吉田で逆転。＜3＞＜8＞、＜3