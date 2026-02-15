ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」が、きょう15日に開幕する。初日メインは12R1stドリームだ。地元周年連覇へ向けて西山が始動する。頼れる5号機が相棒。走り慣れた地元のイン戦で負けるわけにはいかない。池田は数字の低い15号機だが、エンジン自体は悪くなさそう。2コース向きに仕上げて差し勝負に出る。宮地は得意の捲り差しで一角崩しを狙うか。峰の6号機はワースト級だけに、評価を下げざるを