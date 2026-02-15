◇ミラノ・コルティナ五輪第9日ショートトラック男子1500メートル（2026年2月14日ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートトラックの男子1500メートル準々決勝が14日（日本時間15日）に行われ、日本からは渡辺啓太（阪南大職）、宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）の3選手が出場した。第1組に出場した渡辺啓太（阪南大職）は、中盤からの激しい順位争いの結果、2分12秒851で4位に。第3組に出場した