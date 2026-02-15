昨季１３勝した先発Ｚ・ゲーレン投手と再契約を結んだばかりのダイヤモンドバックスが１４日（日本時間１５日）、２０２３年に守護神としてリーグ優勝に貢献したポール・シーウォルド投手（３５）との１年契約も発表した。年俸は１５０万ドル（約２億３０００万円）。３５歳の右腕は２０２３年にマリナーズからしシーズン途中ダイヤモンドバックスに移籍。２チームで３４セーブを挙げ、ポストシーズンでも計６セーブを挙げチー