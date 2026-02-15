◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは４戦目で同１０位の米国と対戦。前半第５エンド（Ｅ）を終わって、３−３の同点。フォルティウスは、３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のカナダを下す金星で、五輪初白星を挙げた。その勢いを、米国戦にも持ち込みたい。１−２で迎えた第