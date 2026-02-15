ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ男子個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）がメダルを獲得した。ジャンプ会場、プレダッツォの夜空に二階堂が舞った。1回目に140メートルのビッグジャンプ。ガッツポーズしながら雄叫びを上げた。トップで迎えた2回目も大ジャンプを再現すると、大歓声に包まれた。今大会は個人ノーマルヒルで3位同点で銅メダル。混合団体で