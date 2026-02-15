◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１４日＝富張萌黄】男子５００メートルが行われ、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６で６位入賞を果たした。目標としていたメダル獲得はならず、「順位としては奮わなかったのが正直ある」と悔しさをのぞかせた。だが、「今季一番のベストを持って来られた。そこに関しては満足」と充実した