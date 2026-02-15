アメリカのルビオ国務長官はミュンヘン安全保障会議で演説を行い、ヨーロッパ各国に対し「常に運命を共にしている」などと呼びかけて融和的な姿勢を強調しました。アメリカルビオ国務長官「我々は西洋という1つの文明を形作っている。数世紀にわたって共有してきた歴史によって、国家同士の最も深い絆で結ばれている」アメリカのルビオ国務長官は14日、ドイツで行われているミュンヘン安全保障会議で演説を行いました。この中で