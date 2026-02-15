オリ時代にバッテリーを組んだ若月と再会ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールで行われているスプリングトレーニングでキャッチボールなどをして調整した。来月に迫ったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも出場予定。「すごく楽しみにしていましたし、また久しぶりに一緒にできるメンバーもいますし、楽しみにしています」と心待ちにした。今大会はオリックス時代にバッテリー