ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）のオープン戦デビュー戦が「２・２１」（日本時間２２日）の本拠地「ＴＤボールパーク・ダンイーデン」でのフィリーズ戦に決まった。１４日（同１５日）、岡本は、フロリダ州のキャンプ地で、初の自主トレを行い、練習後にシュナイダー監督が明かした。「彼と話をして、オフの間、ここまで通常に仕上げてきたと聞いた。今年はＷＢＣがある（一時離脱）ので、十分彼が心地よく環境やチー